Общество 16.04.2025 в 09:00

Отсрочка уплаты ипотеки

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Текст: Номер один
Отсрочка уплаты ипотеки
Номер один

Вопрос: «Как не платить ипотеку до 6 месяцев без негативных последствий?»

В сложной жизненной ситуации можно использовать льготный период для ипотечных платежей — уменьшить или не вносить их до 6 месяцев. В период ипотечных каникул не начисляются штрафы и неустойки, не ухудшается кредитный рейтинг, а банк не может потребовать досрочного погашения или обратить взыскание на залог.

Гарантия не зависит от согласия банка и предоставляется по закону при совпадении условий. Основание: ст. 6.1-1 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013

Сумма ипотеки — не больше лимита. Сейчас именно для ипотечных каникул это 15 млн руб. Еще есть кредитные каникулы при снижении дохода, там другой лимит.

Предмет ипотеки — единственное жилье. Не учитывается доля в другом жилье, если она не больше социальной нормы, установленной в регионе.

Если заемщик в трудной жизненной ситуации. 

Подойдет любое из этих обстоятельств:

- регистрация в качестве безработного;

- выход на пенсию по старости;

- установление I или II группы инвалидности;

- длительная болезнь — более 2 месяцев подряд;

- снижение дохода более, чем на 30% по сравнению со среднегодовым, если в ближайшие полгода платеж будет превышать 50% от текущего дохода;

- увеличение количества иждивенцев с одновременным снижением дохода на 20% и более, если в ближайшие полгода платеж будет превышать 40% от текущего дохода;

- проживание в зоне чрезвычайной ситуации — при обращении за отсрочкой в течение 60 дней после ее возникновения.

Как получить отсрочку? Направьте письменное требование в банк с указанием периода отсрочки. К заявлению нужно приложить документы для подтверждения сложной ситуации.

Платить после окончания отсрочки нужно по обычному графику. Отсроченные платежи и проценты переносятся в конец графика, а срок ипотеки продлевается на период отсрочки.

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