Общество 13.04.2025 в 12:00

Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии

Эксперты отметили, что в республике ситуация с рождаемостью лучше, чем в среднем по стране
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии

С 9 по 11 апреля в Бурятии работала федеральная экспертная группа по поддержке семьи, многодетности и повышению рождаемости Агентства стратегических инициатив. По итогам сессии был разработан план мероприятий, также намечено подписание соглашения с АСИ о поддержке семьи, рождаемости, многодетности. 

- Не раз отмечал, что вопрос демографии и поддержки семей с детьми - это основа всего. Поэтому мы ведём постоянную работу, чтобы создавать условия для детей, их образования и развития, по оснащению службы родовспоможения. Мы пригласили экспертов, которые отсмотрели наши региональные программы, поделились аналитикой. Проектно-аналитическая сессия - лучший формат получения общей картины – погрузили всю нашу социальную сферу в проблематику демографических процессов, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Проектно-аналитическая сессия прошла с участием директора Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорием Сайфуллиным. А в составе группы экспертов: руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова и руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова. 

Как рассказал в своем докладе директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин, работу в дальнейшем надо ориентировать на 3 ключевых этапа: 1 этап — максимизация действующего потенциала, 2 этап – дополнение тех инициатив и запросов, которые пока еще не реализованы, 3 этап – подготовка к «косметике» и переход уже к радикальным решениям. Также он добавил, что в Бурятии уже много решений внедрено. И статистика по демографии в республике лучше, чем в среднем по стране.

- Уже было сказано, что у вас в республике в целом состояние лучше, чем в среднем по стране. Однако мы наблюдаем, что на протяжении ближайших 5 лет мы все, Республика Бурятия, в том числе, к сожалению, столкнемся с еще большим падением рождаемости, если тренды сегодняшние сохранятся. Нам важно переломить их сегодня. Мы понимаем, что при текущей структуре населения и естественной убыли населения у нас есть задел, даже в текущей брачной возрастной структуре есть задел многодетности, - отметил Григорий Сайфуллин, сам многодетный отец. 

В рамках проектно-стратегической сессии эксперты представили обзор лучших практик регионов России, различные образовательные программы и т.д. Специалисты Бурятии также рассказали о своих идеях, которые также поддержаны экспертами.

В рамках сессии прошли круглые столы и обсуждения, в которых приняли участие специалисты министерств, как социального, так и инфраструктурного блока, представители общественных организаций, муниципалитетов.

По итогам сессии сформировался большой межведомственный план с конкретными мероприятиями в рамках улучшения мер поддержки многодетных семей и молодых семей, формирования семейных ценностей, повышения рождаемости.

Все предложения были обсуждены на Совете по качеству жизни.

Среди них глава Бурятии выделил:

- предоставление республиканского материнского семейного капитала на третьего и каждого последующего ребенка. Снятие ограничений по целям его использования;

- пакет мер поддержки молодых, в том числе студенческих семей;

- проект «Здоровые папа и мама» для многодетных семей;

- учреждение знаков отличия для многодетных отцов и матерей;

- бесплатное посещение музеев для многодетных родителей и многовнуковых дедушек и бабушек;

- межвузовский центр поддержки студенческих семей и другие;

- К концу апреля по поручению главы нами все будет доработано. И самое главное, планируется подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив о поддержке семьи, рождаемости, многодетности. Мы вошли в первую десятку регионов, которые подписывают такое соглашение с АСИ. Будем совместно реализовывать данные мероприятия, обобщившие лучшие практики регионов России и нашей республики, - отметили участники Совета по качеству жизни.

 

Фото: правительство Бурятии

Все новости

Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии
13.04.2025 в 12:00
Экипаж Международной космической станции поприветствовал Бурятию и Монголию в прямом эфире
13.04.2025 в 11:09
В Улан-Удэ горел двухэтажный деревянный дом
13.04.2025 в 09:48
Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров
13.04.2025 в 09:40
Нерпа на Байкале оказалась под угрозой
13.04.2025 в 08:00
Пригород Улан-Удэ утопает в мусоре
13.04.2025 в 07:00
Бурятия попала в топ туристических направлений
12.04.2025 в 16:13
В Улан-Удэ из-за капли воды и масла расплавился потолок
12.04.2025 в 16:01
Жителям Бурятии дали инструкции, что делать при задымлении
12.04.2025 в 15:51
Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка «Мемориал Победы» в Улан-Удэ
12.04.2025 в 15:06
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Экипаж Международной космической станции поприветствовал Бурятию и Монголию в прямом эфире
Эфир состоялся 12 апреля, в День космонавтики
13.04.2025 в 11:09
Нерпа на Байкале оказалась под угрозой
Ученые выявили, что ее популяция сократилась
13.04.2025 в 08:00
Пригород Улан-Удэ утопает в мусоре
На месте растаявшего снега появилось огромное количество отходов
13.04.2025 в 07:00
Бурятия попала в топ туристических направлений

Нынешним летом в республике ожидают до 700 тысяч туристов

12.04.2025 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru