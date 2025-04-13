Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии

С 9 по 11 апреля в Бурятии работала федеральная экспертная группа по поддержке семьи, многодетности и повышению рождаемости Агентства стратегических инициатив. По итогам сессии был разработан план мероприятий, также намечено подписание соглашения с АСИ о поддержке семьи, рождаемости, многодетности.

- Не раз отмечал, что вопрос демографии и поддержки семей с детьми - это основа всего. Поэтому мы ведём постоянную работу, чтобы создавать условия для детей, их образования и развития, по оснащению службы родовспоможения. Мы пригласили экспертов, которые отсмотрели наши региональные программы, поделились аналитикой. Проектно-аналитическая сессия - лучший формат получения общей картины – погрузили всю нашу социальную сферу в проблематику демографических процессов, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проектно-аналитическая сессия прошла с участием директора Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорием Сайфуллиным. А в составе группы экспертов: руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова и руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова.

Как рассказал в своем докладе директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин, работу в дальнейшем надо ориентировать на 3 ключевых этапа: 1 этап — максимизация действующего потенциала, 2 этап – дополнение тех инициатив и запросов, которые пока еще не реализованы, 3 этап – подготовка к «косметике» и переход уже к радикальным решениям. Также он добавил, что в Бурятии уже много решений внедрено. И статистика по демографии в республике лучше, чем в среднем по стране.

- Уже было сказано, что у вас в республике в целом состояние лучше, чем в среднем по стране. Однако мы наблюдаем, что на протяжении ближайших 5 лет мы все, Республика Бурятия, в том числе, к сожалению, столкнемся с еще большим падением рождаемости, если тренды сегодняшние сохранятся. Нам важно переломить их сегодня. Мы понимаем, что при текущей структуре населения и естественной убыли населения у нас есть задел, даже в текущей брачной возрастной структуре есть задел многодетности, - отметил Григорий Сайфуллин, сам многодетный отец.

В рамках проектно-стратегической сессии эксперты представили обзор лучших практик регионов России, различные образовательные программы и т.д. Специалисты Бурятии также рассказали о своих идеях, которые также поддержаны экспертами.

В рамках сессии прошли круглые столы и обсуждения, в которых приняли участие специалисты министерств, как социального, так и инфраструктурного блока, представители общественных организаций, муниципалитетов.

По итогам сессии сформировался большой межведомственный план с конкретными мероприятиями в рамках улучшения мер поддержки многодетных семей и молодых семей, формирования семейных ценностей, повышения рождаемости.

Все предложения были обсуждены на Совете по качеству жизни.

Среди них глава Бурятии выделил:

- предоставление республиканского материнского семейного капитала на третьего и каждого последующего ребенка. Снятие ограничений по целям его использования;

- пакет мер поддержки молодых, в том числе студенческих семей;

- проект «Здоровые папа и мама» для многодетных семей;

- учреждение знаков отличия для многодетных отцов и матерей;

- бесплатное посещение музеев для многодетных родителей и многовнуковых дедушек и бабушек;

- межвузовский центр поддержки студенческих семей и другие;

- К концу апреля по поручению главы нами все будет доработано. И самое главное, планируется подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив о поддержке семьи, рождаемости, многодетности. Мы вошли в первую десятку регионов, которые подписывают такое соглашение с АСИ. Будем совместно реализовывать данные мероприятия, обобщившие лучшие практики регионов России и нашей республики, - отметили участники Совета по качеству жизни.

Фото: правительство Бурятии