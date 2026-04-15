С администрации Улан-Удэ взыскали 80 тысяч в пользу укушенных собакой детей

В Улан-Удэ по иску прокуратуры Железнодорожного района суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу детей, которых покусала бездомная собака.

Бродячий пес напал на ребятишек во время прогулки в июле 2025 года. Пострадали мальчик 2018 г.р. и девочка 2020 г.р.

«В результате детям причинен моральный вред, они испытали физическую боль и нравственные страдания», - прокомментировали в прокуратуре республики.

Суд взыскал с администрации города в пользу несовершеннолетних 80 тыс. рублей компенсации морального вреда.