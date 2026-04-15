Общество 15.04.2026 в 09:40

С администрации Улан-Удэ взыскали 80 тысяч в пользу укушенных собакой детей

Бродячий пес налетел на двух малышей
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ по иску прокуратуры Железнодорожного района суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу детей, которых покусала бездомная собака.

Бродячий пес напал на ребятишек во время прогулки в июле 2025 года. Пострадали мальчик 2018 г.р. и девочка 2020 г.р.

«В результате детям причинен моральный вред, они испытали физическую боль и нравственные страдания», - прокомментировали в прокуратуре республики.

Суд взыскал с администрации города в пользу несовершеннолетних 80 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Все новости

В Улан-Удэ приводят в порядок городские кладбища
15.04.2026 в 11:30
67-летний пенсионер в Улан-Удэ попал под колеса иномарки
15.04.2026 в 11:12
В Улан-Удэ долгожительница отмечает свое 101-летие
15.04.2026 в 11:00
Бурятские боксёры стали лучшими на Дальнем Востоке
15.04.2026 в 10:58
В Бурятии возле Байкала проснулись бурые медведи
15.04.2026 в 10:30
Пловец из Бурятии обошёл 700 соперников и взял два золота
15.04.2026 в 09:53
КРДВ и Ozon на форуме в Улан-Удэ проведут финал отбора креативных проектов для вывода на федеральный маркетплейс
15.04.2026 в 09:44
С администрации Улан-Удэ взыскали 80 тысяч в пользу укушенных собакой детей
15.04.2026 в 09:40
Студентка из Бурятии отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
15.04.2026 в 09:33
Жительница Бурятии незаконно обналичила маткапитал
15.04.2026 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ приводят в порядок городские кладбища
В столице готовятся к Родительскому дню
15.04.2026 в 11:30
В Улан-Удэ долгожительница отмечает свое 101-летие
Поздравления принимает Алдырова Евдокия Ахадаевна
15.04.2026 в 11:00
В Бурятии возле Байкала проснулись бурые медведи
Хищника и его следы заметили в Забайкальском нацпарке
15.04.2026 в 10:30
Жительница Бурятии незаконно обналичила маткапитал
Она вступила в преступный сговор с представителями организации из Забайкалья
15.04.2026 в 09:26
