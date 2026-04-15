КРДВ и Ozon на форуме в Улан-Удэ проведут финал отбора креативных проектов для вывода на федеральный маркетплейс

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Ozon Select объявляют о старте приёма заявок от креативных предпринимателей для участия в публичной презентации своих проектов (питчинге) в рамках деловой программы Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» (ФКИ). Мероприятие пройдёт в Улан-Удэ с 21 по 21 мая 2026 года. Авторы отобранных проектов получат возможность представить свою продукцию на форуме в зоне Expo перед экспертами, инвесторами и потенциальными партнёрами. Организаторами ФКИ выступают Минвостокразвития России, КРДВ и правительство Бурятии. Основной площадкой проведения мероприятий станет РК «Пионер-2», также будут задействованы ключевые городские пространства.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, к участию в питчинге Ozon Select приглашаются представители малого и среднего бизнеса, а также стартапы, работающие в сфере моды и дизайна, аксессуаров, товаров для дома, косметики и других направлений креативной экономики. Отдельное внимание будет уделено проектам, ориентированным на электронные торговые площадки и интеграцию в экосистему Ozon Select – специализированного направления маркетплейса Ozon для товаров среднего и премиального сегмента.Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума и до 10 мая заполнить форму-заявку.Инициатива реализуется на фоне активного роста электронной коммерции на Дальнем Востоке. По итогам 2025 года оборот Ozon в макрорегионе увеличился в три раза, а число покупателей превысило 1,7 млн человек. Дополнительным драйвером стало развитие Ozon Select как отдельного канала продвижения локальных брендов на федеральный рынок.Отбор проектов пройдёт в несколько этапов. На первом участникам необходимо подать онлайн-заявку, включающую описание продукта, бизнес-модели проекта, информацию о стадии развития и визуальные материалы. Далее конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители КРДВ, Ozon, инвесторы и отраслевые эксперты, сформирует шорт-лист проектов с наибольшим рыночным потенциалом и готовностью к масштабированию.Финалисты получат приглашение на очную питчинг-сессию, которая пройдёт в рамках форума с 21 по 23 мая. В формате публичных презентаций команды представят свои проекты, продемонстрируют продуктовые решения и планы развития. По итогам отбора определят лучшие проекты. Главные призы – денежные гранты и содействие в интеграции в экосистему Ozon Select. Каждый из призёров получит сертификат, флагманский подарок от Ozon, а также менторскую поддержку наставников от Ozon Select и КРДВ. Это поможет победителям доработать продукт и стратегию выхода на маркетплейс.«Мы выстраиваем системную работу по интеграции креативного бизнеса Дальнего Востока в современные каналы сбыта, используя для этих целей в том числе важные и знаковые для макрорегиона мероприятия в сфере креативных индустрий. Партнёрство с Ozon Select позволяет создавать для креативных предпринимателей ДФО понятный и масштабируемый трек: от разработки продукта до выхода на федеральный рынок. Питчинг на площадке ФКИ – это ценный инструмент доработки проектов с учётом требований электронной коммерции при наставничестве практиков от компании Ozon, а также хорошая возможность привлечь внимание инвесторов. Важно, что проекты-победители получат доступ к экосистеме, которая обеспечит им дальнейшее развитие и выход на многомилионную аудиторию потребителей», – отметил заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.Регистрация на участие в деловой программе ФКИ продолжается. Для участников мероприятия запущен официальный канал форума в мессенджере MAX, где публикуется актуальная информация о программе, спикерах и возможностях участия в форуме.