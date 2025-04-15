Участники СВО и их семьи могут круглосуточно обратиться за поддержкой к психологу

Участники специальной военной операции и их семьи могут круглосуточно обратиться за поддержкой квалифицированного психолога.

- Помощь оказывается через единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества – бесплатно и анонимно. Опытные специалисты помогут справиться со сложными ситуациями и состоянием тревоги, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Воспользоваться чатом могут жители всех регионов страны, уже подключилось более 11 000 человек.

Организаторы проекта - Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальнаясфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержкеОбщественной палаты Российской Федерации.

Ссылка на чат с психологической помощью.

Фото: loon.site