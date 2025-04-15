Жители Бурятии будут отдыхать на майские праздники 8 дней

Майские праздники в России в 2025 году продлятся 8 дней. Они будут состоять из двух частей по 4 дня.

- В мае 2025 года мы будем отдыхать с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с Днем Победы. По трудовому законодательству нерабочие праздничные дни в мае — это 1 мая и 9 мая, - сообщалось ранее в Минтруде России.

Напомним, ранее правительством России было принято решение о переносе выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая (Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году").

Однако региональным законодательством могут быть установлены в отдельных субъектах Федерации дополнительные нерабочие праздничные дни, помимо общероссийских.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В МАЕ:

1, 2, 3, 4 мая — выходные на Праздник Весны и Труда, который приходится на четверг.

С 8 по 11 мая — четырехдневные каникулы, связанные с Днем Победы.

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая - стандартные субботы и воскресенья.

30 апреля - сокращенный рабочий день.

Всего в мае 2025 года из 31 календарного 18 рабочих дней и 13 нерабочих дней (девять приходятся на выходные субботу, воскресенье и четыре — праздничные).

Фото: loon.site