Общество 15.04.2025 в 16:41

Мошенники стали часто использовать сценарий с ложным взломом на Госуслугах

Они рассылают поддельные письма якобы от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с других устройств
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники стали часто использовать сценарий с ложным взломом на Госуслугах

Мошенники в России стали в последнее время использовать сценарий с ложным взломом на Госуслугах. Они рассылают поддельные письма якобы от портала «Госуслуги» о попытках входа в аккаунт с других устройств.

О новой схеме мошенничества РИА «Новости» рассказал руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков.

- Так, сначала жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. Также указан номер фейковой службы поддержки, по которому рекомендуется «срочно связаться» в случае ошибки, - рассказывает эксперт.

- Такой сценарий всегда - часть сложной схемы, цель которой на первом этапе - ввести потенциальную жертву в заблуждение и оказать на нее психологическое давление, - говорит эксперт.

Эксперт объяснил, что в одних случаях потенциальной жертве приходит уведомление о том, что доступ к личному кабинету получили посторонние, в виде фишингового письма по электронной почте, смс или сообщения в Вотсап или Телеграм.

Другой вариант - сначала мошенники звонят, например, под предлогом замены кода домофона, сим-карты, полиса ОМС и просят назвать код. А потом уже пользователь получает письмо о взломе.

Однако задача у злоумышленников одна: убедить потенциальную жертву в том, что к ее личному кабинету в госсервисе получили доступ посторонние, вызвать панику и отключить критическое мышление.

В письмах от мошенников указан телефон «службы поддержки» якобы для защиты пользователя. Если получатель письма позвонит по указанному в фейковом письме телефону, злоумышленники продолжат развивать сценарий обмана, который грозит жертве как минимум потерей денег.

Основным признаком фейкового письма о взломе личного кабинета «Госуслуг» является отправление со случайного адреса электронной почты или с обычного номера телефона, отметил эксперт.

При этом письмо может быть частично похоже на настоящее, но, как правило, не повторяет его полностью. 

Эксперт советует критически относиться к информации от неизвестных, а также не паниковать при получении сообщения о взломе.

- Для начала нужно проверить, сохранился ли у вас доступ к личному кабинету госсервиса. Если доступ есть, то нужно просто сменить пароль. Если его нет - позвонить на горячую линию по официальному телефону, указанному на сайте госсервиса, - сказал Дмитрий Ермаков.

 

Фото: loon.site

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