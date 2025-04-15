Общество 15.04.2025 в 17:05

Пьяный водитель в Улан-Удэ пнул машину ДПС и оказал сопротивление при задержании

Суд назначил ему штраф 2 тысячи рублей
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный водитель в Улан-Удэ пнул машину ДПС и оказал сопротивление при задержании

Накануне в Улан-Удэ был задержан пьяный водитель, который требовал у инспекторов ДПС присутствия понятых, а не получив желаемого пнул их служебный автомобиль. Позже, в суде, он признал свою вину и был оштрафован на две тысячи рублей.

Автомобиль 32-летнего нарушителя привлек внимание полиции отсутствием государственных регистрационных номеров.

- Ввиду характерного запаха алкоголя ему было предложено пройти освидетельствование. Мужчина согласился пройти процедуру, однако спустя несколько минут, попросился выйти из автомобиля, отказался сесть обратно и стал требовать присутствия понятых. Сотрудникам ДПС пришлось объяснить улан-удэнцу, что для отстранения пьяного водителя от управления транспортным средством и оформления материала понятые не требуются, потому что в салоне ведется аудио-видеозапись, - рассказали в полиции республики.
Однако горожанин пнул дверь патрульного автомобиля, начал оказывать сопротивление, вследствие чего инспекторами было принято решение надеть наручники, применив физическую силу.
- Водителя поместили в патрульный автомобиль и доставили в наркологический диспансер. Результат освидетельствования составил 0,58 мг/л алкоголя.
В отношении нарушителя составлен протокол. В суде гражданин признал свою вину и получил штраф в размере двух тысяч рублей.

 Фото: Номер один

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