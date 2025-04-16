Общество 16.04.2025 в 09:50

Готовимся ко Дню Победы!

В Улан-Удэ в честь 80-летия Великой Победы пройдет ряд праздничных мероприятий
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Текст: Служба информации "Номер один"
Готовимся ко Дню Победы!

В Улан-Удэ в честь 80-летия Великой Победы пройдет ряд праздничных мероприятий. О главных событиях к юбилею Победы рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Этот год особенный, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы подготовили обширную программу мероприятий в каждом районе города. В Улан-Удэ пройдут концерты, экскурсии, спектакли и многое другое. Фронтовые бригады споют для ветеранов во дворах, - сообщил мэр.

8 мая в 14:00 на Мемориале Победы мы проведем торжественный митинг «Салют Победы» (0+) и церемонию возложения венков и цветов к мемориалу и к памятнику Рокоссовскому К.К., а в 19:00 там же пройдет концерт «Звенит Победой май цветущий» (0+).

9 мая будет большой праздничный парад на площади Советов и полуденный выстрел (0+).

По городу будут курсировать «Поэтический автобус» и «Трамвай Победы».

9 мая на острове Комсомольский пройдет салют. Он состоится в 22:00 и продлится около 20 минут. Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа из гаубиц произведут 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 300 фейерверков.

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Фото: Номер один

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