Общество 16.04.2025 в 11:50

В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»

В нем принимают участие 230 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии в здании Бурятского информационно-экономического техникума проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» (возрастное ограничение 6+). В нем принимают участие 230 конкурсантов по 37 направлениям, среди которых - «Сборка-разборка электронного оборудования», «Поварское дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Швея» и другие.

В этом году в список компетенций также включены новые направления: «Адаптивная физическая культура», «Учитель начальных классов».

- Сегодня мы отмечаем достижения и таланты ребят, которые, несмотря на все трудности, стремятся к новым вершинам, показывают выдающиеся результаты в различных профессиональных компетенциях. С 2018 года сборная команда Республики Бурятии ежегодно принимает участие в Национальных чемпионатах «Абилимпикс». В копилке сборной уже 19 медалей, в том числе восемь золотых. Мы гордимся успехами наших участников и уверены, что вы продолжите радовать нас новыми победами, - поприветствовал участников чемпионата министр образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков.

Победители регионального этапа в Бурятии смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре.

Победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Возрастное ограничение 6+

Для справки:

«Движение «Абилимпикс» развивается в Российской Федерации с 2014 года и обеспечивает необходимые условия для самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, способствуя их всесторонней реабилитации. С 2018 года проект «Абилимпикс» стал неотъемлемой частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Многие участники начинали свой путь в чемпионате как школьники, затем переходили на уровень студентов, а сегодня соревнуются в категории специалистов. Более 90% участников «Абилимпикс» приглашены на стажировки или успешно трудоустроены.

 

Фото: минобрнауки РБ

Все новости

В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»
16.04.2025 в 11:50
«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией
16.04.2025 в 11:48
Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота
16.04.2025 в 11:21
Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу
16.04.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
Открытие состоялось в школе поселка Читкан
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
Они получат поддержку в разработке и развитии своих бизнес-проектов
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
Программы помогают ветеранам освоить новую специальность, найти хорошую работу или открыть свое дело

16.04.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru