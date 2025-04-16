В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии в здании Бурятского информационно-экономического техникума проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» (возрастное ограничение 6+). В нем принимают участие 230 конкурсантов по 37 направлениям, среди которых - «Сборка-разборка электронного оборудования», «Поварское дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Швея» и другие.

В этом году в список компетенций также включены новые направления: «Адаптивная физическая культура», «Учитель начальных классов».

- Сегодня мы отмечаем достижения и таланты ребят, которые, несмотря на все трудности, стремятся к новым вершинам, показывают выдающиеся результаты в различных профессиональных компетенциях. С 2018 года сборная команда Республики Бурятии ежегодно принимает участие в Национальных чемпионатах «Абилимпикс». В копилке сборной уже 19 медалей, в том числе восемь золотых. Мы гордимся успехами наших участников и уверены, что вы продолжите радовать нас новыми победами, - поприветствовал участников чемпионата министр образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков.

Победители регионального этапа в Бурятии смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре.

Победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Возрастное ограничение 6+

Для справки:

«Движение «Абилимпикс» развивается в Российской Федерации с 2014 года и обеспечивает необходимые условия для самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, способствуя их всесторонней реабилитации. С 2018 года проект «Абилимпикс» стал неотъемлемой частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Многие участники начинали свой путь в чемпионате как школьники, затем переходили на уровень студентов, а сегодня соревнуются в категории специалистов. Более 90% участников «Абилимпикс» приглашены на стажировки или успешно трудоустроены.

Фото: минобрнауки РБ