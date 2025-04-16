Общество 16.04.2025 в 12:22
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
Они получат поддержку в разработке и развитии своих бизнес-проектов
Текст: Иван Иванов
В этом поможет обучающая программа центра «Мой бизнес» — Азбука предпринимателя для участников СВО и членов их семей. Она стартует уже 22 апреля.
Чего ждать за 4 дня тренинга:
- обучение основам предпринимательской деятельности;
- развитие деловых компетенций;
- помощь в создании бизнес-проектов.
По итогам каждый участник получит:
- грамотное описание бизнес-идеи
- оценку прибыльности бизнеса на ближайшие 6 месяцев
- разработанную маркетинговую стратегию
- рассчитанную экономику бизнеса
- информацию о региональных и федеральных мерах поддержки
⠀
Если готовы начать что-то новое, регистрируйтесь прямо сейчас.
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Чего ждать за 4 дня тренинга:
- обучение основам предпринимательской деятельности;
- развитие деловых компетенций;
- помощь в создании бизнес-проектов.
По итогам каждый участник получит:
- грамотное описание бизнес-идеи
- оценку прибыльности бизнеса на ближайшие 6 месяцев
- разработанную маркетинговую стратегию
- рассчитанную экономику бизнеса
- информацию о региональных и федеральных мерах поддержки
⠀
Если готовы начать что-то новое, регистрируйтесь прямо сейчас.
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Тегиспецоперация поддержка