В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра

Сильный ветер, который обрушился вчера вечером на Улан-Удэ, доставил немало хлопот коммунальным службам. Как сообщили в мэрии, по линии городского хозяйства пострадало более 20 дорожных знаков, три остановочные конструкции и несколько ограждений.- Необходимо сделать объезд территорий и оперативно все устранить, - обратился к подчиненным мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на утренней планерке.Поврежденные остановки и дорожные знаки сотрудники Комбината по благоустройству начали ремонтировать уже с раннего утра. Забор на площади Комсомольской также находится в ремонте.