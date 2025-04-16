Общество 16.04.2025 в 12:39

В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра

Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сильный ветер, который обрушился вчера вечером на Улан-Удэ, доставил немало хлопот коммунальным службам. Как сообщили в мэрии, по линии городского хозяйства пострадало более 20 дорожных знаков, три остановочные конструкции и несколько ограждений.

- Необходимо сделать объезд территорий и оперативно все устранить, - обратился к подчиненным мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на утренней планерке.

Поврежденные остановки и дорожные знаки сотрудники Комбината по благоустройству начали ремонтировать уже с раннего утра. Забор на площади Комсомольской также находится в ремонте.
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