Общество 16.04.2025 в 13:20

В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых

Уголовник забрал машину, прицеп и другое имущество
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых

Родственники дедушки, находящегося в доме престарелых, заявили в полицию на соседа, присматривающего за его домом. Пользуясь своим положением, он вынес со двора и продал неисправный УАЗ, прицеп к нему, двигатель и многие другие вещи, так как решил, что больше они пенсионеру не понадобятся.

Подозреваемым по делу проходит 51-летний житель Гусиноозерска.

- Владелец имущества в настоящее время переехал на постоянное место жительства в социальное учреждение, его дом пустует с лета прошлого года, и родственники не сразу обнаружили пропажу имущества. Выяснилось, что родные попросили местного жителя присматривать за частным домом дедушки. Подозреваемый на протяжении нескольких месяцев похищал имущество пенсионера, продав неисправный УАЗ из гаража стоимостью 40 тысяч, сдал металлолом со двора, выручив 8 тысяч рублей, похитил и сбыл автомобильный прицеп и двигатель. Предварительный ущерб составил более 55 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Транспортное средство и прицеп были изъяты в ходе следствия. Сам же подозреваемый заявил, что похищал имущество, считая, что пенсионеру в нем больше нет необходимости.

- Ранее подозреваемый судим за незаконный оборот наркотиков. В начале прошлого года освободился из мест лишения свободы. Нигде не работает. Возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

В Бурятии рога стали причиной уголовного дела
16.04.2025 в 14:24
Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей
16.04.2025 в 14:00
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
16.04.2025 в 13:53
В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых
16.04.2025 в 13:20
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей
Ездить они смогут лишь по половине дороги
16.04.2025 в 14:00
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
Что делают власти республики для раскрытия экономического потенциала нашего региона
16.04.2025 в 13:53
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
Открытие состоялось в школе поселка Читкан
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
16.04.2025 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru