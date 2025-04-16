В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых

Родственники дедушки, находящегося в доме престарелых, заявили в полицию на соседа, присматривающего за его домом. Пользуясь своим положением, он вынес со двора и продал неисправный УАЗ, прицеп к нему, двигатель и многие другие вещи, так как решил, что больше они пенсионеру не понадобятся.

Подозреваемым по делу проходит 51-летний житель Гусиноозерска.

- Владелец имущества в настоящее время переехал на постоянное место жительства в социальное учреждение, его дом пустует с лета прошлого года, и родственники не сразу обнаружили пропажу имущества. Выяснилось, что родные попросили местного жителя присматривать за частным домом дедушки. Подозреваемый на протяжении нескольких месяцев похищал имущество пенсионера, продав неисправный УАЗ из гаража стоимостью 40 тысяч, сдал металлолом со двора, выручив 8 тысяч рублей, похитил и сбыл автомобильный прицеп и двигатель. Предварительный ущерб составил более 55 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Транспортное средство и прицеп были изъяты в ходе следствия. Сам же подозреваемый заявил, что похищал имущество, считая, что пенсионеру в нем больше нет необходимости.

- Ранее подозреваемый судим за незаконный оборот наркотиков. В начале прошлого года освободился из мест лишения свободы. Нигде не работает. Возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции.

Фото: loon.site