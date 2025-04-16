Осужденные в Бурятии получают новые профессии

Осужденные исправительной колонии № 2 в Бурятии освоили новую профессию - «Станочник деревообрабатывающих станков». Для них прошел выпускной экзамен в профессиональном училище при колонии.

- Во время экзамена осужденные продемонстрировали свои практические навыки работы на станках. Мастер производственного обучения подробно разбирал каждую выполненную работу: отмечал сильные стороны, указывал на недочеты и предлагал предварительную оценку с рекомендуемым разрядом. Затем члены экзаменационной комиссии по очереди высказывали свое мнение о работе каждого выпускника, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

После обсуждения комиссия определила итоговые оценки и присвоила квалификационные разряды. Теперь осужденные получили новую профессию, и смогут трудоустроиться после освобождения.

Фото: loon.site