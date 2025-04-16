Жительницу Бурятии наказали за детское ухо

В конце марта жительница Иволгинского района гуляла не детской площадке со своим сыном. Другой ребенок повздорил с ее ребенком. Женщине это не понравилось, она схватила обидчика за правое ухо и стала дергать его.

В суде женщина говорила, что насильственные действия не совершала. Оправдывалась тем, что мальчик выкинул игрушку ее сына, поэтому она схватила его за куртку, чтобы он не убежал. Считала, что она не виновна в совершении правонарушения.

Мировой судья признал жительницу района виновной в совершении административного правонарушения по статье «Побои». Женщина получила административный штраф в размере 10 000 рублей.

Неуравновешенная женщина пыталась оспорить это решение в районном суде, но суд оставил постановление мирового судьи без изменений.







Фото: "Номер один"