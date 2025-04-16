Житель Бурятии лишился земли за неуплату алиментов

С исковым заявлением в суд обратился судебный пристав. Он просил изъять в рамках взыскания алиментов земельный участок, принадлежащий должнику по алиментам.

В суде установили, что за должником на праве собственности зарегистрирован земельный участок. Обращение взыскания на принадлежащий должнику земельный участок было единственным способом исполнения решения суда. В добровольном порядке должник задолженность по алиментам не погашал, действий по погашению долга не предпринимал, а другого имущества и средств, достаточных для погашения задолженности у него нет.

Суд удовлетворил требования судебного пристава-исполнителя и постановил обратить взыскание на земельный участок путем его реализации с публичных торгов.





Фото: "Номер один"