В Иркутске студенты пришли на помощь инвалидам СВО

Левую ногу оторвало, на правой перебило большеберцовую кость. Сергей Зырянов — ветеран СВО. Полученные травмы лечил больше года.«Адаптация началась с самого госпиталя у меня. Чтобы одеться спокойно, я даже изначально не мог ничего надеть, потому что у меня на правой ноге был аппарат Илизарова, а он слишком большой. И через него надеть какие-то штаны — невозможно», — рассказал «Вести-Иркутск» ветеран СВО Сергей Зырянов.У инвалида протез, а выбор одежды — задача со звездочкой. Например, форменные брюки по размеру — узкие в области наколенника. По словам ветерана, из-за этого он постоянно скатывается вниз и протез отсоединяется.«Приступили к разработке технологических основ. Они имеют право носить яркую, экологичную, модную одежду. Но им немного нужно помочь. Помочь сделать ее более удобной», — говорит директор Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма Наталья Кудинова.Эскизы разрабатывают студенты первых курсов совместно с участниками и ветеранами СВО. Старшекурсники и мастера производственного обучения колледжа воплощают их в жизнь. Продумывают каждую мелочь, например, подбирают ткань, которая не будет электризоваться от соприкосновения с протезом. Располагают замки и клепки так, чтобы до них можно было дотянуться.«Как говорят сами портные, адаптивная одежда больше напоминает конструктор, потому что каждая ее часть может присоединяться и также легко отсоединяться. В этом комбинезоне применили необычное решение — удлинили молнию, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья мог легко его надеть и снять», — говорит корреспондент Дарья Цедрик.Пока студенты дорабатывают модели и тестируют их с потенциальными заказчиками, вносят правки. Так, например, в ходе общения придумали прилагать к одежде сменные аксессуары.«Люди, которые носят протезы, особенно на нижних конечностях, у них часто ткань соприкасается с металлом, который в силу своих качеств прорывает ее. Мы предлагаем либо сменные части, либо, наоборот, эту часть проклеивать, делать внутренний слой», — говорит студентка вуза Надежда Грицких.Свою коллекцию студенты представят на Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Организатор — фонд «Защитники Отечества».