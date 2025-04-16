Общество 16.04.2025 в 15:54

В Иркутске студенты пришли на помощь инвалидам СВО

Они разрабатывают для ветеранов модели адаптивной одежды
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске студенты пришли на помощь инвалидам СВО
Фото: архив «Номер один»
Левую ногу оторвало, на правой перебило большеберцовую кость. Сергей Зырянов — ветеран СВО. Полученные травмы лечил больше года.

«Адаптация началась с самого госпиталя у меня. Чтобы одеться спокойно, я даже изначально не мог ничего надеть, потому что у меня на правой ноге был аппарат Илизарова, а он слишком большой. И через него надеть какие-то штаны — невозможно», — рассказал «Вести-Иркутск» ветеран СВО Сергей Зырянов.

У инвалида протез, а выбор одежды — задача со звездочкой. Например, форменные брюки по размеру — узкие в области наколенника. По словам ветерана, из-за этого он постоянно скатывается вниз и протез отсоединяется.

«Приступили к разработке технологических основ. Они имеют право носить яркую, экологичную, модную одежду. Но им немного нужно помочь. Помочь сделать ее более удобной», — говорит директор Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма Наталья Кудинова.

Эскизы разрабатывают студенты первых курсов совместно с участниками и ветеранами СВО. Старшекурсники и мастера производственного обучения колледжа воплощают их в жизнь. Продумывают каждую мелочь, например, подбирают ткань, которая не будет электризоваться от соприкосновения с протезом. Располагают замки и клепки так, чтобы до них можно было дотянуться.

«Как говорят сами портные, адаптивная одежда больше напоминает конструктор, потому что каждая ее часть может присоединяться и также легко отсоединяться. В этом комбинезоне применили необычное решение — удлинили молнию, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья мог легко его надеть и снять», — говорит корреспондент Дарья Цедрик.

Пока студенты дорабатывают модели и тестируют их с потенциальными заказчиками, вносят правки. Так, например, в ходе общения придумали прилагать к одежде сменные аксессуары.

«Люди, которые носят протезы, особенно на нижних конечностях, у них часто ткань соприкасается с металлом, который в силу своих качеств прорывает ее. Мы предлагаем либо сменные части, либо, наоборот, эту часть проклеивать, делать внутренний слой», — говорит студентка вуза Надежда Грицких.

Свою коллекцию студенты представят на Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Организатор — фонд «Защитники Отечества».
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