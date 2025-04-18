Коллектив «ТимлюйЦемента» стал победителем поселкового смотра-конкурса художественной самодеятельности

Как сообщили в пресс-службе компании, концертную программу, представленную цементниками, жюри конкурса признало одной из самых ярких. Подготовленные заводчанами вокальные и танцевальные номера рассказывали о событиях Великой Отечественной войны и людях, на долю которых выпало нелегкое испытание – защищать свою Родину.





Начальник секретариата ООО «ТимлюйЦемент» Наталья Нечкина прочла стихотворение Веры Инбер «Победительница», написанное в 1946 году. Продолжил программу хореографический номер – свой танец сотрудницы предприятия посвятили молодым девчонкам, безвозвратно ушедшим на фронт. В завершение выступления цементники с портретами дедов и прадедов в руках исполнили песню «Бессмертный полк».









Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»

Коллектив ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») отмечен дипломом I степени поселкового смотра-конкурса художественной самодеятельности, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в творческом состязании приняли сотрудники различных предприятий и организаций Каменска.Выступление работников ООО «ТимлюйЦемент» открыл музыкальный номер «Мы – эхо». Под песню в исполнении шеф-повара заводской столовой Оксаны Авериной вальсировала пара: начальник санитарно-промышленной лаборатории завода Светлана Кайгородова вместе с супругом Евгением Кайгородовым. Эта творческая композиция – о мирной, полной надежд жизни, о том, как в нее ворвалась война, как боец вернулся с поля боя…Жюри смотра-конкурса высоко оценило замысел и оригинальность постановок заводчан, разнообразие жанров, в которых выступали работники предприятия, мастерство артистов. В итоге коллективу ООО «ТимлюйЦемент» присужден диплом I степени.«На Тимлюйском цементном заводе работают личности творческие, увлеченные, которые успешно реализуются не только на сцене, но и в жизни, на производстве. Они всегда стремятся быть первыми, лучшими во всем. Но сегодня – особый случай, когда желание достичь наивысшего результата безоговорочно уступило место чувствам, – прокомментировал выступление команды предприятия управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – В 80-ю годовщину Победы Великая Отечественная война звучит в сердцах людей, пожалуй, столь же остро и пронзительно, как в роковые сороковые…»