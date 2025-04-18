Общество 18.04.2025 в 12:30

Зайдя в магазин Улан-Удэ на пару минут, подросток остался без велика

На нем уехал взрослый мужчина, проходящий мимо
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Текст: Елена Кокорина
Зайдя в магазин Улан-Удэ на пару минут, подросток остался без велика

Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. Его угнали, когда ее сын-подросток зашел в магазин за покупками.

- Велик был оставлен на парковке у торгового центра на ул. Терешковой. Вернувшись с покупками подросток не обнаружил свое транспортное средство. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы, выехав на место происшествия, выяснили, что велосипед похитил мужчина, проходивший мимо. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции, - рассказали в полиции республики.

Схожего по приметам 38-летнего мужчину задержали спустя пару дней в районе республиканской больницы, когда он передвигался на своем велосипеде. Недолгий разговор с правоохранителями вывел вора на чистую воду. Вместе с полицейским и следователем подозреваемый проехал до места жительства, где выдал похищенное.

- Велосипед был спрятан в ограде частного дома. Мужчина заявил, что планировал сдать его в ломбард. Ранее он судим не был, подрабатывает разнорабочим. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

В связи с наступлением теплого сезона полицейские Бурятии призывают велосипедистов соблюдать правила сохранности своего имущества – оставляя индивидуальные транспортные средства в общественных местах, всегда фиксировать их замком.

Фото: loon/site

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велосипед кража

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