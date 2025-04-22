Общество 22.04.2025 в 09:00

Влияние кредитной истории на работу

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Текст: Номер один
Влияние кредитной истории на работу
Номер один

Вопрос: «Имеет ли право потенциальный работодатель проверить мою кредитную историю?»

Жаргал Ц.

Работодатель может проверить кредитную историю, но только если это прописано в трудовом или коллективном договоре, а вы дали свое согласие. По закону отказывать в приеме на работу из-за долгов нельзя. Но большие просрочки могут повлиять на общее впечатление нанимателя. А те, кого признали банкротом в течение трех последних лет до трудоустройства, не могут занимать руководящие должности — например, быть гендиректором.

Напомним, что даже при отсутствии кредитов у вас может быть кредитная история, если при вашем трудоустройстве работодатель обращался в БКИ. Она будет пустой, а рейтинг может быть низким, но при одобрении первого займа учтут ваш доход, стаж работы на нынешнем месте и наличие имущества для залога.

 

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