Влияние кредитной истории на работу

Вопрос: «Имеет ли право потенциальный работодатель проверить мою кредитную историю?»

Жаргал Ц.

Работодатель может проверить кредитную историю, но только если это прописано в трудовом или коллективном договоре, а вы дали свое согласие. По закону отказывать в приеме на работу из-за долгов нельзя. Но большие просрочки могут повлиять на общее впечатление нанимателя. А те, кого признали банкротом в течение трех последних лет до трудоустройства, не могут занимать руководящие должности — например, быть гендиректором.

Напомним, что даже при отсутствии кредитов у вас может быть кредитная история, если при вашем трудоустройстве работодатель обращался в БКИ. Она будет пустой, а рейтинг может быть низким, но при одобрении первого займа учтут ваш доход, стаж работы на нынешнем месте и наличие имущества для залога.