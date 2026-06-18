Общество 18.06.2026 в 15:51

Жительницу Бурятии обеспечили сертификатом для переезда в Новосибирскую область

Женщина попала в программу переселения из районов Крайнего Севера
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Текст: Карина Перова
Жительницу Бурятии обеспечили сертификатом для переезда в Новосибирскую область
Фото: администрация Северобайкальска

В Бурятии 17 июня глава Северобайкальска Олег Котов торжественно вручил государственный жилищный сертификат в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (программа переселения из районов Крайнего Севера).

Сертификат на сумму свыше 4,2 млн рублей получила Ленмара Сабирова для переезда в Новосибирскую область.

Глава города поздравил женщину с этим важным и радостным событием, пожелав ей успешно обустроиться на новом месте.

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