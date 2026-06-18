Жительницу Бурятии обеспечили сертификатом для переезда в Новосибирскую область

В Бурятии 17 июня глава Северобайкальска Олег Котов торжественно вручил государственный жилищный сертификат в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (программа переселения из районов Крайнего Севера).

Сертификат на сумму свыше 4,2 млн рублей получила Ленмара Сабирова для переезда в Новосибирскую область.

Глава города поздравил женщину с этим важным и радостным событием, пожелав ей успешно обустроиться на новом месте.