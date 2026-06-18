В Улан-Удэ изменят схемы движения автобусов № 82, 97 и 97К

В Улан-Удэ в связи с аварийными работами на сетях МУП «Водоканал» по улице Смолина в районе дома №65А с 18 по 30 июня 2026 года временно изменяются схемы движения автобусов по маршрутам № 97, 97 «Квартал» и №82. Об этом сообщили в мэрии города.

Маршруты №97 и 97 «Квартал» будут следовать в объезд частично закрытого участка по улице Смолина через улицы Ербанова, Ленина и Советская в обоих направлениях.

- Маршрут № 82 изменит направление в сторону Октябрьского района: объезд будет организован через улицы Сухэ-Батора, Ленина и Советская. Просим пассажиров заранее планировать поездки с учётом временных изменений, - предупредили в мэрии Улан-Удэ.

Фото: мэрия города