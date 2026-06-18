Общество 18.06.2026 в 15:19

Жители окраин Улан-Удэ жалуются на безнадзорных коров

Животные обгладывают молодые саженцы и цветы в палисадниках

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Текст: Анастасия Величко
Жители окраин Улан-Удэ жалуются на безнадзорных коров
Жители мкр. Сокол устали от соседства с КРС. Животные буквально оккупировали местные дворы и устроили там пастбище.

Свое возмущение сложившейся ситуацией люди высказали в соцсетях. 
Как сообщил автор поста, во дворе дома гуляют более десятка животных. Коровы свободно ходят по палисадникам, топчут клубы и уничтожают зелёные насаждения. Тут же животные справляют нужду. Проезд и газоны покрываются отходами.

«Весь двор в лепёшках. Выйти из подъезда невозможно – наблюдают. Страшно», – описывает происходящее автор.

Администрация города оперативно отреагировала на инцидент. Владельцев КРС нашли и оштрафовали.

По результатам рейдов в мкр. Аэропорт и Сокол к административной ответственности привлечены девять владельцев животных, допустивших неконтролируемый выпас КРС вне установленных мест. В отношении нарушителей вынесены штрафы в соответствии со ст. 47 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», – сообщает администрация Советского района г.Улан-Удэ.

Администрация района напоминает: за выпас скота в неположенных местах предусмотрены штрафы:

· для граждан — от 3 000 до 5 000 руб.;
· для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 руб.;
· для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.

Работа по пресечению подобных фактов находится на контроле Администрации Советского района.


Фото: соцсети

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крс окраина штрафы администрация

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