Жители окраин Улан-Удэ жалуются на безнадзорных коров

Жители мкр. Сокол устали от соседства с КРС. Животные буквально оккупировали местные дворы и устроили там пастбище.Свое возмущение сложившейся ситуацией люди высказали в соцсетях.Как сообщил автор поста, во дворе дома гуляют более десятка животных. Коровы свободно ходят по палисадникам, топчут клубы и уничтожают зелёные насаждения. Тут же животные справляют нужду. Проезд и газоны покрываются отходами.«Весь двор в лепёшках. Выйти из подъезда невозможно – наблюдают. Страшно», – описывает происходящее автор.Администрация города оперативно отреагировала на инцидент. Владельцев КРС нашли и оштрафовали.По результатам рейдов в мкр. Аэропорт и Сокол к административной ответственности привлечены девять владельцев животных, допустивших неконтролируемый выпас КРС вне установленных мест. В отношении нарушителей вынесены штрафы в соответствии со ст. 47 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», – сообщает администрация Советского района г.Улан-Удэ.Администрация района напоминает: за выпас скота в неположенных местах предусмотрены штрафы:· для граждан — от 3 000 до 5 000 руб.;· для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 руб.;· для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.Работа по пресечению подобных фактов находится на контроле Администрации Советского района.Фото: соцсети