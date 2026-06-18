Общество 18.06.2026 в 15:42

Житель Улан-Удэ попал на строгий режим за пьяную езду

Мужчина в очередной раз сел за руль пьяным

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ попал на строгий режим за пьяную езду
Житель Улан-Удэ, имея две судимости за пьяную езду в 2019 году, в очередной раз выпил и сель за руль. В таком виде его и «приняли» сотрудники ГАИ. 

Поскольку мужчина, имея непогашенные судимости за совершение умышленных преступлений, в том числе был дважды судим за совершение преступлений, предусмотренных статьей (управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), на путь исправления не встал, вновь совершил умышленное аналогичное преступление, управляя автомобилем в состоянии опьянения, суд не нашел оснований для того, чтобы наказание вновь было условным, – сообщает Октябрьский районный суд.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы  в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине запретили на 3.5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.


Фото: "Номер один"
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