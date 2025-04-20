Общество 20.04.2025 в 09:38

В храмах Бурятии прошли Пасхальные богослужения

Ночью все верующие присоединились к крестному ходу
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Текст: Елена Кокорина
В храмах Бурятии прошли Пасхальные богослужения

Сегодня, 20 апреля, в ночь Светлого Христова Воскресения, в Одигитриевском соборе Улан-Удэ прошли Пасхальные богослужения, которые совершили митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. В 23:45 был совершен крестный ход, а ровно в полночь, при многократном пении тропаря Пасхи началась Светлая Заутреня.

Во время крестного хода было вынесено старинное Евангелие 1677 года, времен великого Государя, Царя и Великого князя Федора Алексеевича, напечатанное по благословению Патриарха Московского и всея Руси Иоакима.

К одному из главных христианских праздников присоединился и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он присутствовал на службе.

- Дорогие земляки! Всем миром разделяем пасхальную радость!Пусть наши молитвы, наше добро и надежды освещают каждый дом, каждую семью, берегут и помогают нашим ребятам на СВО. Пусть все будут здоровы, благополучны и все хорошие дела у нас получаются. Христос Воскресе!,- написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Фото: Епархия Бурятии

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