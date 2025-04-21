В Улан-Удэ поймали «чёрных мусорщиков»

В Улан-Удэ поймали с поличным «чёрных мусорщиков», которые без зазрения совести сбрасывали мусор со своих транспортных средств. Нарушителей ждут штрафы, сообщили в Бурприроднадзоре.

- Если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео. За это привлечем к ответственности нарушителей. Видеоматериалы с госномером отправляйте в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru или в приложение «Госуслуги-Решаем», - рассказали эко-инспекторы.

Напомним, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу-нарушителю до 15 тыс. руб., юрлицу – до 50 тысяч, с грузовика – до 50 тысяч рублей, а юрлицу – до 120-ти. Если повторный сброс мусор могут конфисковать транспорт.

Фото: Бурприроднадзор