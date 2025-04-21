Общество 21.04.2025 в 12:52

В Улан-Удэ поймали «чёрных мусорщиков»

Нарушителей взяли с поличным при сбрасывании мусора с машины
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ поймали «чёрных мусорщиков»

В Улан-Удэ поймали с поличным «чёрных мусорщиков», которые без зазрения совести сбрасывали мусор со своих транспортных средств. Нарушителей ждут штрафы, сообщили в Бурприроднадзоре.

- Если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео. За это привлечем к ответственности нарушителей. Видеоматериалы с госномером отправляйте в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru или в приложение «Госуслуги-Решаем», - рассказали эко-инспекторы.

Напомним, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу-нарушителю до 15 тыс. руб., юрлицу – до 50 тысяч, с грузовика – до 50 тысяч рублей, а юрлицу – до 120-ти. Если повторный сброс мусор могут конфисковать транспорт.

Фото: Бурприроднадзор

Теги
мусор нарушители

Все новости

В Улан-Удэ сгорели два дома в пригородном СНТ
21.04.2025 в 13:52
В Бурятии охотники на нерп попали в западню
21.04.2025 в 13:35
Осужденных в Бурятии научили шить мягкие игрушки
21.04.2025 в 12:57
В Улан-Удэ поймали «чёрных мусорщиков»
21.04.2025 в 12:52
В Монголии больше половины женщин не работают
21.04.2025 в 12:41
Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы
21.04.2025 в 12:20
В Бурятии главврача «инфекционки» наградили медалью
21.04.2025 в 12:18
В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги
21.04.2025 в 12:16
На самой высокой горе Бурятии пройдет «Бессмертный полк»
21.04.2025 в 12:07
Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на Чемпионате России по армрестлингу
21.04.2025 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Осужденных в Бурятии научили шить мягкие игрушки
Им показали, как из простых подручных средств можно сшить оригинальный подарок
21.04.2025 в 12:57
В Монголии больше половины женщин не работают
Власти не очень довольны такой ситуацией
21.04.2025 в 12:41
Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы
Принять участие можно 25 апреля в 15.00 в филиале фонда «Защитники Отечества»
21.04.2025 в 12:20
В Бурятии главврача «инфекционки» наградили медалью
Татьяна Сымбелова руководит больницей уже 22 года
21.04.2025 в 12:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru