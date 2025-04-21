Северный район Бурятии накрыла белая весна

Накануне Баргузинский заповедник в Бурятии накрыло белым полотном. Теперь весеннее солнце изо всех сил старается растопить неожиданный привет от прошедшей зимы. Потрясающе красивыми кадрами белой весны поделились в группе «Заповедного Подлеморья».

- Началось всё с дождичка, но потом, с понижением температуры к ночи, пошёл ливневой влажный снег и основательно залепил все деревья, утяжелив их кроны, – делится наблюдениями участковый госинспектор Юрий Гороховский.

Фото: Юрий Гороховский, «Заповедное Подлеморье»