Общество 21.04.2025 в 14:56
Северный район Бурятии накрыла белая весна
Баргузинский заповедник погрузился в зимнюю сказку
Текст: Елена Кокорина
Накануне Баргузинский заповедник в Бурятии накрыло белым полотном. Теперь весеннее солнце изо всех сил старается растопить неожиданный привет от прошедшей зимы. Потрясающе красивыми кадрами белой весны поделились в группе «Заповедного Подлеморья».
- Началось всё с дождичка, но потом, с понижением температуры к ночи, пошёл ливневой влажный снег и основательно залепил все деревья, утяжелив их кроны, – делится наблюдениями участковый госинспектор Юрий Гороховский.
Фото: Юрий Гороховский, «Заповедное Подлеморье»
Тегиснег заповедник