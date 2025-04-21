Жителей Бурятии ждет прохладная и ветренная неделя

В Бурятии на предстоящей неделе ожидается частая смена погоды с преобладанием прохладной и ветреной. В отдельные дни пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.По ночам будут преобладать отрицательные температуры, до -10 градусов и ниже ожидается по юго-западу и северо-востоку республики.Преобладающая температура днем составит +3, +8 градусов. 24 апреля и в конце недели по южной половине республики местами воздух прогреется до +13, +18 градусов.Что касается погоды на ближайшие сутки, 22 апреля. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по северной половине до умеренных. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 16-21 м/с. Температура сегодня ночью +2, -3, местами -7, -12. Днем будет 0, +5, местами до +10 градусов.В Улан-Удэ утром и днем возможны небольшие осадки. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, порывы до 15-19 м/с. Температура сегодня ночью 0, +2, завтра днем +5, +7 градусов.