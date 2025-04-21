В Улан-Удэ начали приводить в порядок дороги

В Улан-Удэ начали активно приводить в порядок дороги после зимы. Так, в городе уже начали наносить дорожную разметку с использованием термопластика.«Работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать помех для транспортного потока. Благодаря этому материалу разметка хорошо видна на дороге, устойчива к различным погодным условиям и большим нагрузкам, а также долговечна — её срок службы составляет более трёх лет», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Также на дорогах начали заливать швы.«Специалисты заливают трещины битумом, а затем сверху подсыпают гранитной крошкой для уплотнения шва, а также чтобы колеса машин не цеплялись за него. Работы будут проводиться ежедневно», - рассказал градоначальник.Вскоре начнется и ямочный ремонт дорог. Список улиц, где он пройдет, уже составлен.«Будем избавляться от ям на дорогах. По нашей просьбе асфальтовый завод начал работать на месяц раньше, чтобы мы могли приступить к ремонту», - сказал Игорь Шутенков.