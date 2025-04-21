Общество 21.04.2025 в 16:10
В Улан-Удэ начали приводить в порядок дороги
Список улиц, где проведут ямочный ремонт, уже составлен
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали активно приводить в порядок дороги после зимы. Так, в городе уже начали наносить дорожную разметку с использованием термопластика.
«Работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать помех для транспортного потока. Благодаря этому материалу разметка хорошо видна на дороге, устойчива к различным погодным условиям и большим нагрузкам, а также долговечна — её срок службы составляет более трёх лет», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Также на дорогах начали заливать швы.
«Специалисты заливают трещины битумом, а затем сверху подсыпают гранитной крошкой для уплотнения шва, а также чтобы колеса машин не цеплялись за него. Работы будут проводиться ежедневно», - рассказал градоначальник.
Вскоре начнется и ямочный ремонт дорог. Список улиц, где он пройдет, уже составлен.
«Будем избавляться от ям на дорогах. По нашей просьбе асфальтовый завод начал работать на месяц раньше, чтобы мы могли приступить к ремонту», - сказал Игорь Шутенков.
«Работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать помех для транспортного потока. Благодаря этому материалу разметка хорошо видна на дороге, устойчива к различным погодным условиям и большим нагрузкам, а также долговечна — её срок службы составляет более трёх лет», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Также на дорогах начали заливать швы.
«Специалисты заливают трещины битумом, а затем сверху подсыпают гранитной крошкой для уплотнения шва, а также чтобы колеса машин не цеплялись за него. Работы будут проводиться ежедневно», - рассказал градоначальник.
Вскоре начнется и ямочный ремонт дорог. Список улиц, где он пройдет, уже составлен.
«Будем избавляться от ям на дорогах. По нашей просьбе асфальтовый завод начал работать на месяц раньше, чтобы мы могли приступить к ремонту», - сказал Игорь Шутенков.
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