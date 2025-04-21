Лесной спецназ Бурятии поможет соседям в борьбе с пожарами. Всего на помощь в другой регион было направлено 25 специалистов.

- В Забайкальском крае действует режим ЧС регионального значения из-за сложной лесопожарной обстановки. В Бурятии ситуация с лесными пожарами под контролем, поэтому было принято решение направить сотрудников Авиалесоохраны РБ в соседний регион, - сообщили в РАЛХе.

Бороться с огненной стихией поехали 25 специалистов из Баргузинского, Усть-Баргузинского, Улан-Удэнского и Хоринского авиаотделений.

- Для многих, это уже не первая командировка. Ежегодно в рамках межрегионального маневрирования наши ребята помогают в тушении лесных пожаров соседним регионам. С собой у них всё необходимое: оборудование, теплые вещи и палатки, а также запас продуктов. Поэтому они готовы сразу приступить к тушению лесных пожаров, - отметил Григорий Сердюков, руководитель Авиалесоохраны Бурятии.

Специалисты направлены в столицу Забайкальского края, где их распределят на сложные пожары. На страже лесов Бурятии остаются более 270 сотрудников Авиалесоохраны.

Фото: РАЛХ