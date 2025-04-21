Общество 21.04.2025 в 16:39

В Улан-Удэ снова откопают закопанную «Москву»

Застройщик несколько поторопился со строительством высотки на Смолина
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ снова откопают закопанную «Москву»
Фото: скриншот видео
Компания «БурГражданСтрой» - застройщик 16-этажного ЖК «Москва» в центре Улан-Удэ – приостановила строительство высотки. Более того, сейчас объект приводят в «первоначальное состояние», засыпая его песком. Причиной этого стало отсутствие у застройщика полного пакета разрешительных документов.

Напомним, что «БурГражданСтрой» начал возведение ЖК «Москва» в 2024 году на пересечении улиц Смолина и Ербанова. Предварительно на земельном участке снесли бараки, жители которых получили компенсации. Однако как часто это бывает, застройщик начал стройку до получения всех разрешительных документов, чтобы успеть выполнить объём строительных работ до наступления холодов. Но в итоге у компании возникли проблемы с оформлением документов, и контролирующие органы выдали предписание завершить строительство.

Как сообщил источник «Номер один», приостановка носит «временный характер». После того, как все разрешения будут получены, строительство возобновится. Именно поэтому там не стали убирать фундамент и срезать арматуру, а просто засыпали площадку песком.

Новый жилищный комплекс будет включать в себя 350 квартир и 98 парковочных мест. Название «Москва» ранее объяснялось включением в облик фасада элементов сталинской архитектуры 30-50-х годов.
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