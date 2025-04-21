Общество 21.04.2025 в 17:01

В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина

Он ушел из дома три недели назад и не вернулся
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пропал 46-летний мужчина

Сотрудники полиции разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Евгения Павлова, который утром 2 апреля ушел из дома на улице Тобольской и до настоящего времени не вернулся.

В полиции добавили, что ранее мужчина уходил, но спустя 2-3 дня самостоятельно возвращался.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы седые, короткие, глаза карие.

Особые приметы: хромает на правую ногу с множеством послеооперационных шрамов. Татуировка в виде узора на правом предплечье.

Был одет: куртка с капюшоном черного цвета, джинсы темно-синие, ботинки зимние коричневые.

При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(908)595-85-92 или 102 (112).

Фото: МВД РБ

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