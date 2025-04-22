Общество 22.04.2025 в 09:32

В Улан-Удэ начался ямочный ремонт дорог с использованием горячего асфальта

Каждый день специалисты будут ремонтировать выбоины на площади 100 кв. метров
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начался ямочный ремонт дорог с использованием горячего асфальта

21 апреля в Улан-Удэ заработал местный завод по изготовлению материала для ямочного ремонта. Дорожники комбината по благоустройству уже начали оперативно устранять дефекты дорожного полотна горячим асфальтом. Сегодня работы шли на улицах Блинова и Комарова.

По инициативе мэра Улан-Удэ он начал работать на месяц раньше, чтобы ямочный ремонт начался уже сейчас.

Ямочный ремонт горячим асфальтом позволяет отремонтировать большие выбоины на дорогах.

- Сегодня у нас работают две бригады: это горячий асфальт и заливка швов. С завтрашнего дня еще присоединяются две бригады, которые будут делать ямочный ремонт бецемой. В первую очередь будем работать на улицах с большим трафиком. На этот год, если брать общий план, у нас запланировано ямочного ремонта на 13000 квадратов: из них 5000 м2 горячим и 8000 м2 бецемой, - рассказал директор КБУ Игорь Мункуев.

Каждый день специалисты дорожной бригады планируют ремонтировать выбоины на площади минимум 100 квадратных метров.

Заявки на ямочный ремонт можно оставить в районной администрации.

 

Фото: мэрия Улан-Удэ

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