В Бурятии закроют пункт пропуска ДАПП Монды

Бурятская таможня рассказала о режиме работы в майские праздники и проинформировала перевозчиков и физических лиц, планирующих следовать через пункт пропуска Монды в Республике Бурятия.

- В связи с майскими праздниками автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне Ханх) не будет работать 1,2 и 8, 9 мая 2025 года. С 1 мая пункт пропуска начнет функционировать в летнем режиме с 10.00 до 18.00 без выходных с учетом праздничных дней, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таможенники рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-монгольского участка государственной границы и использовать альтернативные маршруты через пункты пропуска МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки.

Фото: Бурятская таможня