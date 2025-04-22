Общество 22.04.2025 в 10:41
В Бурятии закроют пункт пропуска ДАПП Монды
В связи с майскими праздниками он не будет работать 4 дня
Текст: Елена Кокорина
Бурятская таможня рассказала о режиме работы в майские праздники и проинформировала перевозчиков и физических лиц, планирующих следовать через пункт пропуска Монды в Республике Бурятия.
- В связи с майскими праздниками автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне Ханх) не будет работать 1,2 и 8, 9 мая 2025 года. С 1 мая пункт пропуска начнет функционировать в летнем режиме с 10.00 до 18.00 без выходных с учетом праздничных дней, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Таможенники рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-монгольского участка государственной границы и использовать альтернативные маршруты через пункты пропуска МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки.
Фото: Бурятская таможня
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