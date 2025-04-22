Вину за угон чужой машины житель Бурятии свалил на пьянство

В Баргузинском районе Бурятии к уголовной ответственности будет привлечен 22-летний местный житель. Будучи пьяным, он угнал машину подруги своей сестры, бросил ее на дороге и вернулся домой спать.

Утром 20 апреля в полицию Баргузинского района обратилась хозяйка автомобиля.

- Девушка рассказала, что у нее нет гаража и она договорилась с подругой оставлять авто у нее в ограде частного дома. Ключи от авто хранились на видном месте. Утром подруга заявительницы вышла во двор и не обнаружила транспортное средство, о чем сразу сообщила автовладелице, - рассказали в МВД.

Полицейскими установлено, что ночью пьяный 22-летний брат хозяйки жилища решил съездить к родственнику в соседнее село. Взяв ключи, он угнал стоящую во дворе иномарку, но по дороге машина сломалась. Не долго думая, молодой человек бросил ее, добрался до дома и лег спать. Проснувшаяся утром сестра, увидев спящего дома брата и подумать не могла о его причастности к произошедшему.

- По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Молодой человек свою вину осознал и раскаялся в произошедшем. С его слов причиной совершения противоправного деяния послужило чрезмерное распитие алкоголя, - добавили в полиции.

Фото: loon.site