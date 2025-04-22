Общество 22.04.2025 в 13:57

В Улан-Удэ кошка со спицами в лапе нашла заботливых хозяев

Покалеченное, но подлеченное животное забрали из ветклиники
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ кошка со спицами в лапе нашла заботливых хозяев

Мир не без добрых людей и трогательная история невероятно умной кошки из Улан-Удэ, которая сама пришла к людям за помощью не осталась без внимания. Накануне местная семья забрала покалеченное животное прямо из ветклиники, окружив ее любовью и заботой.

Неделю назад, попав в передрягу, кошка сама доковыляла до магазина и показала свою сломанную лапку. Приехавшие на место волонтеры сразу отвезли ее к ветеринару, который диагностировал открытый перелом конечности. Вероятно, кошка попала в зубы крупной собаки и чудом выжила после нападения. Сломанную лапку собрали на спицы и оставили в ветклинике. По обыкновению, волонтеры придумали имя кошке – за огромные глаза они окрестили ее Совой.

- Семья оказалась чудесная. У Совы сразу появилась куча игрушек, внимания и заботы.

Через месяц снимем спицы, стерилизуем и она будет самая счастливая кошка в мире. Спасибо всем, кто поддержал нашу красавицу! Спасибо за оказанную помощь, за репосты, - написали в группе «Фонд «Собака счастья».

Фото: «Фонд «Собака счастья»

 

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кошка сломанная лапа

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