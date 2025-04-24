Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором

Не чистую на руку кассиршу в Бурятии вывел на чистую воду сотрудник службы безопасности одного из магазинов с. Нижний Саянтуй. С помощью камер наблюдения он увидел ее причастность к систематическим кражам из кассы и обратился с заявлением в полицию.

- Дознавателем установлено, что 52-летняя улан-удэнка в торговой точке работает кассиром около двух лет. Ее преступная схема была проста: при оплате покупок наличными кассир уточняла, нужен ли кассовый чек. Услышав отрицательный ответ, женщина принимала от покупателей деньги, при необходимости выдавала сдачу. После того, как клиенты брали товар и уходили, кассир производила отмену кассового чека, вследствие чего продажа в кассовом отчете не отражалась. Излишки наличных в кассе она забирала себе, - рассказали в полиции республики.

Женщина раскаялась в содеянном и планирует в ближайшее время возместить причиненный материальный ущерб.

Фото: loon.site