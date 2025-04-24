Общество 24.04.2025 в 12:16

Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором

Ее преступную схему рассекретил бдительный охранник магазина
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором

Не чистую на руку кассиршу в Бурятии вывел на чистую воду сотрудник службы безопасности одного из магазинов с. Нижний Саянтуй. С помощью камер наблюдения он увидел ее причастность к систематическим кражам из кассы и обратился с заявлением в полицию.

- Дознавателем установлено, что 52-летняя улан-удэнка в торговой точке работает кассиром около двух лет. Ее преступная схема была проста: при оплате покупок наличными кассир уточняла, нужен ли кассовый чек. Услышав отрицательный ответ, женщина принимала от покупателей деньги, при необходимости выдавала сдачу. После того, как клиенты брали товар и уходили, кассир производила отмену кассового чека, вследствие чего продажа в кассовом отчете не отражалась. Излишки наличных в кассе она забирала себе, - рассказали в полиции республики.

Женщина раскаялась в содеянном и планирует в ближайшее время возместить причиненный материальный ущерб.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

Хурал Бурятии провел ряд крупных назначений
24.04.2025 в 13:44
В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных
24.04.2025 в 13:31
Министр спорта Бурятии поднялся на высоту 3,5 тысяч метров
24.04.2025 в 12:59
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
24.04.2025 в 12:52
В Еравнинском районе Бурятии пройдут конные скачки, посвященные 80-летию Победы
24.04.2025 в 12:44
Житель Бурятии обгорел на кладбище
24.04.2025 в 12:28
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
24.04.2025 в 12:16
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
24.04.2025 в 12:04
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
24.04.2025 в 11:34
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»
24.04.2025 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных
В Хурале приняли закон о создании региональной системы пробации
24.04.2025 в 13:31
Министр спорта Бурятии поднялся на высоту 3,5 тысяч метров
Иван Козырев совершил восхождение на Мунку-Сардык
24.04.2025 в 12:59
В Еравнинском районе Бурятии пройдут конные скачки, посвященные 80-летию Победы
Мероприятие состоится 3 мая на ипподроме села Ульдурга
24.04.2025 в 12:44
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
В Новосибирске педиатр отказалась приезжать на вызов к ребенку с температурой
24.04.2025 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru