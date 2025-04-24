В Еравнинском районе Бурятии пройдут конные скачки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится 3 мая на ипподроме села Ульдурга.

Торжественное открытие запланировано на 12:00. Вход свободный.

В программе запланированы зрелищные скачки, буддийский обряд «Табан хушуу малай-Цетер» в честь благополучия и процветания, выставка сельскохозяйственных животных.

На выставке будут представлены лошади ульдургинской, башкирской, английской чистокровной, бурятской пород, а также русские и орловские рысаки, быки казахской белоголовой породы, яки, хайнаки, овцы буубей и эдельбаевской породы, верблюды, собаки породы хотошо.

- Мероприятие направлено на развитие и популяризацию конных скачек в Бурятии, а также пропаганду народных традиций и популяризацию здорового образа жизни. Приходите всей семьей - будет интересно, зрелищно и познавательно! – сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Организатор конных скачек – министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия совместно со СПК «Ульдурга» Еравнинского района.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один