Общество 24.04.2025 в 14:07

Парень в Улан-Удэ бросил девушку после покупки машины на ее деньги

Чтобы не отдавать обещанный долг, он добавил ее в «черный» список
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Текст: Елена Кокорина
Парень в Улан-Удэ бросил девушку после покупки машины на ее деньги

Парень в Улан-Удэ бросил влюбленную в него деревенскую девушку после того, как купил себе машину на ее деньги. Пообещав вернуть их, он через некоторое время заблокировал ее в соцсетях и не стал отвечать на звонки.

20-летняя жительница Хоринского района обратилась в полицию.

- Девушка рассказала, что с 2016 года получает социальную пенсию по потере кормильца и хранит деньги на специальном вкладе. В сентябре 2023 года в соцсети она познакомилась с юношей и после недолго общения молодые люди стали жить вместе в Улан-Удэ. Через какое-то время парень узнал, что на счетах у нее находится 235 тысяч рублей и в ноябре того же года приехал домой на машине. Молодой человек признался, что купил авто на ее деньги, которые перевел себе, но пообещал все вернуть, - рассказали в полиции.

Спустя год пара рассталась и с февраля по август должник вернул экс-возлюбленной 16 тысяч рублей из общей суммы похищенного. В августе юноша сказал, что платить больше не собирается, попросил ее прекратить ему звонить и заблокировал девушку во всех соцсетях.

- Оперативниками уголовного розыска 22-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site

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