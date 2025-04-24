В Улан-Удэ готовятся к открытию сезона фонтанов

В столице Бурятии готовятся к открытию сезона фонтанов. Они заработают уже в майские праздники во всех парках Улан-Удэ.

- Команда дирекции по паркам уже принялась за работу: они очищают чаши фонтанов от накопившегося зимой мусора и загрязнений, проверяют работоспособность насосов и фильтрующих элементов, а также лампы, датчики освещения и проводку. К майским праздникам фонтаны в парках заработают. Запасайтесь хорошим настроением, приглашайте друзей. Ждем всех на прогулки в парках, - сообщили в мэрии города.

Фото: Елена Кокорина