Общество 24.04.2025 в 15:11

В Улан-Удэ готовятся к открытию сезона фонтанов

Сотрудники городских парков приводят их в порядок после зимнего простоя
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ готовятся к открытию сезона фонтанов

В столице Бурятии готовятся к открытию сезона фонтанов. Они заработают уже в майские праздники во всех парках Улан-Удэ.

- Команда дирекции по паркам уже принялась за работу: они очищают чаши фонтанов от накопившегося зимой мусора и загрязнений, проверяют работоспособность насосов и фильтрующих элементов, а также лампы, датчики освещения и проводку. К майским праздникам фонтаны в парках заработают. Запасайтесь хорошим настроением, приглашайте друзей. Ждем всех на прогулки в парках, - сообщили в мэрии города.

Фото: Елена Кокорина

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