Общество 24.04.2025 в 16:34

Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО

На передовой девушка два года спасала жизни бойцов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО

Медсестра из Гусиноозерска Ирина Аюшеева была награждена медалью «За боевые отличия». Она добровольно заключила контракт два года назад, отправилась на СВО и несла на передовой службу в медицинской роте.

Благодаря профессионализму и опыту Ирина была назначена старшей операционной медсестрой хирургического отделения. В непростых условиях службы девушка организовывала работу персонала, обеспечивала высококачественную помощь раненым и боролась за жизнь каждого военнослужащего, сообщают в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

Её мужество и преданность делу были по достоинству оценены командованием. Ирина Аюшеева была награждена медалью «За боевые отличия». 28 июля 2024 года она завершила службу.

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»

 

Теги
СВО медсестра награда

Все новости

На Бурятию вновь обрушится снегопад
24.04.2025 в 16:38
Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО
24.04.2025 в 16:34
Житель Бурятии лишился грузовика из-за желания построить баню
24.04.2025 в 16:14
В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов
24.04.2025 в 16:05
В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение
24.04.2025 в 15:44
В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника
24.04.2025 в 15:22
Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд
24.04.2025 в 15:20
В Улан-Удэ готовятся к открытию сезона фонтанов
24.04.2025 в 15:11
Депутат Хурала Бурятии прошел в очный этап Всероссийского конкурса управленцев
24.04.2025 в 14:40
В Бурятии еще раз запретили продажу вейпов несовершеннолетним
24.04.2025 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
На Бурятию вновь обрушится снегопад
Синоптики предупредили о предстоящем ухудшении погоды
24.04.2025 в 16:38
В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов
Стая падальщиков кружила над еще неокрепшим животным
24.04.2025 в 16:05
В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение
Как оказалось, он может повредить здоровью
24.04.2025 в 15:44
Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд
Теперь в конкурсе могут участвовать видеофильмы, снятые не только на территории ДФО, но и Арктической зоны
24.04.2025 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru