Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО

Медсестра из Гусиноозерска Ирина Аюшеева была награждена медалью «За боевые отличия». Она добровольно заключила контракт два года назад, отправилась на СВО и несла на передовой службу в медицинской роте.

Благодаря профессионализму и опыту Ирина была назначена старшей операционной медсестрой хирургического отделения. В непростых условиях службы девушка организовывала работу персонала, обеспечивала высококачественную помощь раненым и боролась за жизнь каждого военнослужащего, сообщают в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

Её мужество и преданность делу были по достоинству оценены командованием. Ирина Аюшеева была награждена медалью «За боевые отличия». 28 июля 2024 года она завершила службу.

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»