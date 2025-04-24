Общество 24.04.2025 в 16:38

На Бурятию вновь обрушится снегопад

Синоптики предупредили о предстоящем ухудшении погоды
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Текст: Андрей Константинов
На Бурятию вновь обрушится снегопад
Фото: freepik.com
По данным Гидрометцентра, завтра в Бурятии снова ухудшится погода. Республику накроют снегопады и сильный ветер.  

Как сообщают синоптики, по юго-западу и Прибайкалью снегопады начнутся уже сегодня ночью. Завтра утром и днем они распространятся на большую часть территории республики. Прогнозируется северо-западный ветер 7-12, утром и днем в отдельных районах до 16-21 м/с.

Температура сегодня ночью +2, -3, местами -6, -11. Завтра днем будет 0, +5, по востоку до +10 градусов.

В Улан-Удэ утром и днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем порывы до 15-19 м/с. Температура ночью около 0, днем +2, +4 градуса.
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