На Бурятию вновь обрушится снегопад

По данным Гидрометцентра, завтра в Бурятии снова ухудшится погода. Республику накроют снегопады и сильный ветер.Как сообщают синоптики, по юго-западу и Прибайкалью снегопады начнутся уже сегодня ночью. Завтра утром и днем они распространятся на большую часть территории республики. Прогнозируется северо-западный ветер 7-12, утром и днем в отдельных районах до 16-21 м/с.Температура сегодня ночью +2, -3, местами -6, -11. Завтра днем будет 0, +5, по востоку до +10 градусов.В Улан-Удэ утром и днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем порывы до 15-19 м/с. Температура ночью около 0, днем +2, +4 градуса.