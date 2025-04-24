Общество 24.04.2025 в 17:17

Улан-удэнские студенты готовятся к международной акции «Диктант Победы» с «Ростелекомом»

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Текст: Иван Иванов
Улан-удэнские студенты готовятся к международной акции «Диктант Победы» с «Ростелекомом»
Накануне проведения Всероссийской акции «Диктант Победы» компания «Ростелеком» организовала специальный урок для студентов Бурятского института инфокоммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (БИИК «СибГУТИ»). Волонтеры компании рассказали о бесплатном разделе образовательной платформы «Лицей», в котором размещены материалы для подготовки к диктанту: видеоуроки о событиях Великой Отечественной войны и пробные тесты.

Студенты с интересом посмотрели видеоурок о партизанском движении, а потом прошли пробное тестирование. По его результатам сотрудники «Ростелекома» вручили участникам призы, в числе которых сертификаты на обучение на образовательной платформе «Лицей».

Зорикто Нимбуев, студент БИИК «СибГУТИ»:

«Я впервые буду участвовать в диктанте. На пробном тесте я набрал 23 балла из 25. Мне было интересно отвечать на вопросы. Считаю, что такие проекты помогают лучше понять историю Родины. Очень понравилось видео про партизанское движение, узнал много нового».


Алексей Протасов, заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин БИИК «СибГУТИ»:

«В этом году наш университет впервые будет участвовать в историческом диктанте на знание истории Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, безусловно, помогают прививать детям и подросткам правильные ценности. И проведение пробного тестирования было очень своевременным. Я сам с интересом прошел тесты на сайте “Ростелеком Лицея” и проверил свои знания. Порадовало, что после урока среди студентов появились еще желающие принять участие в “Диктанте Победы”».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году наша страна отмечает 80-летие Победы. Это не просто юбилейная дата, а особое событие для каждого из нас, для каждой семьи. На нашей образовательной платформе можно узнать много интересной информации о событиях Второй мировой войны. Образовательный контент разработан с участием экспертов Российского военно-исторического общества и будет доступен на “Лицее” до 15 мая».


В разделе «Диктант Победы» платформы «Ростелеком Лицей» размещены 14 тематических видеороликов, каждый из которых посвящен конкретной теме: предпосылкам и итогам войны, крупнейшим военным сражениям, военной литературе и технике. Все серии рассчитаны для возвратной категории 6+ и подходят для семейного просмотра.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

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