В Улан-Удэ приговор волонтеру-растратчику оставили в силе

Волонтер Дмитрий Пермяков, занимавшийся сбором помощи военнослужащим, получил три годы лишения свободы. 15 апреля Верховный суд оставил в силе приговор Железнодорожного районного суда.

Напомним, семья Варавиных собиралась в мае 2023 года отправить в зону СВО посылку для своего сына Александра.

- Сын написал, что ему нужно дорогое оборудование, специальная тактическая одежда. Я обратился за помощью к бывшим коллегам, родственникам. Они собрали 160 тысяч. Все помогли, мы заказали то, что нужно, все получили, – вспоминает наш собеседник.

Родители собрали для сына тепловизионный прицел, тактический комплекс-глушитель, два боковых кронштейна Калашникова, тактические ботинки, брюки, наколенники, рубашку, футболку, кроссовки, средства гигиены, а также немного еды и деньги.

Общая стоимость вложенных предметов составляла 324 тыс. рублей.

Родители военнослужащего отдали посылку Дмитрию, надеясь, что тот доставит ее в целости и сохранности. Однако посылку Александр так и не получил. К сожалению, мужчина погиб. А посылка так и не нашлась.

Семья обратилась в полицию, началось следствие, которое длилось полтора года. Судебные заседания длились с сентября 2024 года. 6 февраля 2025 года судья Железнодорожного райсуда признала Дмитрия виновным по статье «присвоение или растрата» и огласила приговор. Волонтера приговорили к трем годам лишения свободы, но виновным в случившемся он себя не признал.

Дмитрий подавал апелляцию в Верховный суд, но приговор устоял.





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