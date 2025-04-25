В Монголии родился первый в 2025 году жеребенок лошади Пржевальского

Первый в 2025 году жеребенок лошади Пржевальского - единственного в мире вида диких коней - родился в приграничном с Россией аймаке Завхан. Об этом сообщили в заповеднике «Хомын тал», где ведется работа по восстановлению популяции этих животных.«В этом году первый жеребенок лошади Пржевальского родился на нашей особо охраняемой природной территории «Хомын тал». Здесь благодаря реинтродукции диких коней их численность составляет более 100 особей, которые разделились на 8-9 табунов. Наша долгосрочная цель - создать самоподдерживающуюся популяцию из 1000-1500 лошадей», – привели данные в заповеднике.Его сотрудники напомнили, что в Монголии такую лошадь называют «тахь». Ее череп и шкуру подарили российскому географу Николаю Пржевальскому во время его монгольской экспедиции в 1879 году. Ученый отправил материал в Санкт-Петербург в Зоологический музей исследователю Ивану Полякову. Он определил, что это неизвестный ранее науке вид животного. Его назвали Equus ferus przewalski в честь Пржевальского.Менее чем через сто лет из-за охоты таких лошадей не осталось в дикой природе Монголии. Популяцию восстановили из нескольких особей, вывезенных в зоопарки и заповедники разных стран. На сегодня в мире насчитывается не более 3 тыс. лошадей Пржевальского. Они внесены в Красные книги РФ, международного союза охраны природы и приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Единственный пока центр реинтродукции в России действует на территории ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».