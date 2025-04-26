Общество 26.04.2025 в 16:12

Новая железная дорога в Монголии уменьшит пробки в Улан-Баторе

Поезда пойдут в объезд монгольской столицы
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Текст: Иван Иванов
Новая железная дорога в Монголии уменьшит пробки в Улан-Баторе
Фото: архив «Номер один»
В Монголии начали строительство новой объездной железнодорожной линии протяженностью 102,5 км, соединяющей Багахангай и долину Хушиг. Тем самым уменьшатся пробки в районе Улан-Батора, когда автомобилисты  ждут разрешающего знака светофоров при проезде железнодорожных составов. Теперь поезда пойдут в объезд монгольской столицы.

Строительство железнодорожной линии 3-го класса, которая будет ответвляться от 3-го пути на станции “Багахангай”, направлено на создание крупного логистического центра. Проект предусматривает строительство трех станций, четырех переездов и мост протяженностью 2,5 км. Это первая железнодорожная ветка такого масштаба в Монголии, и ее строительство будет осуществляться государственной компанией "Монгольские железные дороги" в соответствии с действующим законодательством, международными стандартами и требованиями к качеству. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Министр транспорта и автобильных дорог Борхуугийн Дэлгэрсайхан сообщил, что строительство планируется завершить в октябре этого года. Проект будет финансироваться за счет инвестиций государственных предприятий, не связанных с добычей полезных ископаемых, и, ожидается, окупится в течение 15 лет.

Кроме того, в процессе строительства будет создано около 3000 временных рабочих мест и 420 постоянных, что окажет существенную поддержку местной экономике. Ожидается, что после завершения проекта новый транспортно-логистический центр сможет обрабатывать от 3,5 до 20 миллионов тонн грузов в год, что должно значительно сократить пробки на дорогах Улан-Батора.

Планируется, что после реализации проекта в “Транспортно-логистический центр”, который планирует построить в обход Улаанбаатара, будет ежегодно перевозиться от 3,5 до 20 млн тонн грузов. Это позволит сократить среднесуточное время остановки движения поездов на пересечениях железных и автомобильных дорог столицы на 21–120 минут, что составляет 144 минуты в сутки. Это поможет уменьшить заторы на дорогах столицы.
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