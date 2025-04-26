Китайская картошка снизит цены в Бурятии

Россия увеличила закупки китайской картошки в 25 раз в первом квартале этого года, сообщает «Интерфакс». Часть этого картофеля уже поступила на прилавки магазинов Бурятии.Китайский экспорт картошки в Россию в первом квартале текущего года продемонстрировал увеличение в 25 раз в денежном эквиваленте. Это может быть связано с вызванными погодными условиями проблемами с урожаем у российских фермеров.Отмечается, что после этого сумма закупок корнеплодов у Китая достигла 11 миллионов долларов. Это заметно увеличит предложение картошки и за счет конкуренции поможет стабилизировать цену корнеплодов в республике.В Бурятии сегодня картофель продается по цене в среднем около 60-90 рублей за килограмм, тогда как еще в 2023 году он стоил не дороже 30-35 рублей.- Картофель — один из базовых продуктов питания в республике и рост его цены увеличивает расходы семей, особенно с низким доходом, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Поскольку картофель входит в потребительскую корзину, повышение его стоимости способствует общему росту цен на продукты питания в регионе.