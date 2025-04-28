Многодетный участник СВО из Бурятии оказался в тяжелой ситуации

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий-контрактник, участник СВО. Многодетный отец просил помочь получить ему отпуск в связи с тяжелым состоянием супруги, которая попала в ДТП. После аварии женщина оказалась в больнице, и присматривать за детьми в семье стало некому.«Поскольку военный ранее полностью использовал основной отпуск, ему разъяснили порядок и условия предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и дополнительного отпуска ветеранам боевых действий, а также оказали помощь в составлении рапорта. Также Уполномоченный направила ходатайство о переводе бойца в место постоянной дислокации войсковой части в связи с уходом за несовершеннолетними детьми», - рассказали в аппарате омбудсмена.В итоге вопрос решился положительно. Военнослужащему дали отпуск и разрешили проходить службу в Бурятии, пока его жена не восстановится после ДТП.