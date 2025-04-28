В День Победы в центре Улан-Удэ откроют кинопалатку

Парад 9 мая в честь юбилея Победы на площади Советов в Улан-Удэ ожидается необычным. Его дополнят театрализованными инсталляциями, которые обустроят на машинах. Они расскажут об основных вехах Великой Отечественной.Интересным моментом будет тема лошадей, которые поставляла СССР соседняя Монголия. Монголы тогда направили более полумиллиона лошадей, которые использовали для перевозки грузов, буксировки артиллерийских орудий и т. д.Парад пройдет с 10 до 11 часов (0+). А затем люди могут спуститься вниз по улице Ленина. Начиная от ТЦ «Форум», все смогут увидеть еще несколько инсталляций (0+). Они также покажут события, жизнь военных лет. Там можно будет покрутить жернова, погладить ягненка, увидеть патефон и т. д.Инсталляции организуют силами артистов театров, одетых в стиле военной эпохи. Участвует много детей. Будут стенды с фотографиями того времениЧто касается кинопалатки, в которой будут показывать фильмы о войне (12+), то точное место ее размещения еще не определено. Но, конечно, ее установят в районе инсталляций.Инсталляцию о 1945 годе организуют на площади Революции 1905 года. Там же заработает полевая кухня, где желающих угостят солдатской кашей.