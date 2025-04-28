Почта России в Бурятии изменит график работы на майские праздники.

- 30 апреля и 8 мая рабочий день большинства почтовых отделений в республике Бурятия сократится на один час, а 1 и 9 мая станут выходными. Исключение составит ряд офисов, которые выдают заказы с популярных маркетплейсов. Они продолжат обслуживать клиентов по стандартному режиму работы, - сообщили в Почте России.

В праздничные дни пенсии и социальные выплаты почтальоны будут доставлять в соответствии с графиком, согласованным с отделением Социального фонда России в Бурятии.





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